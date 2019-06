Aanstaand FVD-senator Beukering: ‘Joden als makke lammetjes naar gaskamers’

Beukering, die voorzitter van de senaat wil worden, gaat ervan uit dat hij dat voorzitterschap snel in de vingers zal hebben. Hij verwijst naar zijn ervaring bij Defensie, waar hij afzwaaide als brigadegeneraal. “Ik ben voor mijn werk twaalf keer verhuisd. En dan moet je heel snel up to speed komen, want na twee of drie jaar ga je alweer weg. Dus de inwerktijd moet kort zijn”, zegt hij in de krant.