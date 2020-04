50Plus-voorzitter Geert Dales plande afscheid al tien dagen geleden

Geert Dales zelf liet aan deze website na de tv-uitzending weten dat de aankondiging van zijn vertrek, die voor iedereen (ook de programmamakers) als complete verrassing kwam, voor hemzelf oud nieuws was.



Dales: ,,Op 16 april in de vroege ochtend heb ik het besluit al genomen. Ik keek uit het raam, en dacht: waarom ga ik hier nog mee door? Toen heb ik een verklaring getikt, maar ik wilde met de verzending wachten tot de uitslag van het kort geding over digitaal stemmen er zou liggen. Die zaak zouden we zeker winnen en dan kon de democratisering van 50Plus een nieuwe fase in gaan.”



Vorige week kwam er echter een tijdelijke wet te liggen waardoor verengingen, vanwege de coronacrisis, ook digitaal mogen stemmen als dat niet in hun reglementen staat. ,,Daarmee is het kort geding overbodig geworden. Dus toen ik hoorde dat ik bij Buitenhof kwam te zitten, dacht ik: dit is het moment.”



Dales laat in het midden of hij politiek actief blijft. ,,Daar ga ik eens over nadenken.”