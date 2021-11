2G-beleid serieuze optie: leven van ongevaccineerden meer aan banden gelegd

Hugo de Jonge was stellig op 10 maart van dit jaar. In de Tweede Kamer zei hij dat er geen ‘onderscheid’ zou mogen ‘ontstaan’ tussen gevaccineerden ‘die weer allemaal dingen kunnen’ en ongevaccineerden die dan binnen zouden zitten. ,,Die tweestromensamenleving willen we dus niet’’, aldus de minister van Volksgezondheid. Een 2G-benadering, waarbij de kroeg of het theater alleen toegankelijk is voor Gevaccineerden of Genezen mensen, nee, daar wilde hij niet aan.