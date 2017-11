1750 migranten naar Nederland om Turkijedeal

Piek lerarentekort komt twee jaar later

28 november Niet in 2020, maar in 2022 is het lerarentekort in ons land op het hoogtepunt. Als er niks aan wordt gedaan, is er dat jaar een tekort van 4100 fulltime leraren op de basisschool. De Randstad krijgt dan de grootste tekorten voor de kiezen. Dat blijkt uit de nieuwste arbeidsramingen die het ministerie van Onderwijs vanavond naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.