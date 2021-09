Zwemster Chantalle Zijderveld zorgt voor 21ste goud in Tokio

Zwemster Chantalle Zijderveld heeft in een wereldrecord haar tweede gouden medaille gewonnen bij de Paralymische Spelen in Tokio op de 200 meter. Het brons was voor Lisa Kruger. Het goud voor Zijderveld, al haar vijfde plak in Japan, betekende de 21ste gouden medaille voor TeamNL in Japan. Bas Takken won in het olympische bad ook brons.