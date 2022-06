Zwemcoach haalt uit naar reddingspersoneel: ‘Ze waren maar wat aan het staren’

Tegenover de Spaanse sportkrant AS heeft haar coach Andrea Fuentes laten weten zich te hebben verbaasd over de passieve houding van de reddingsmedewerkers. „Toen ik haar naar de bodem zag zinken, keek ik naar het reddingspersoneel, maar zij waren maar wat aan het staren en reageerden helemaal niet.”

„Op dat moment denk je: ga ik erin springen of niet”. Fuentes dook vervolgens het zwembad in en redde haar pupil. „Zo zit ik in elkaar. Op zo'n moment kan ik niet alleen naar de situatie staren.” Alvarez werd naar de rand van het zwembad gebracht, waar een van de redders het probeerde over te nemen.

Quote Toen kregen we een surrealis­ti­sche discussie over welke positie ze in moest nemen Andrea Fuentes

„Maar dat hielp niet echt veel. Je moet haar op zo'n moment op haar zij leggen, zodat ze geen water kan inslikken en weer kan ademen. De redder wilde haar eerst op haar rug leggen en toen kregen we een surrealistische discussie over welke positie ze in moest nemen. Gelukkig herstelde ze heel snel, met een hartslag van 180 wil je niet dat ze nog eens twee minuten zonder adem zit.”

Reactie bondscoach Nederland

Ook de Nederlandse bondscoach Esther Jaumà is geschrokken, maar kan het ook wel weer relativeren. „Dit gebeurt gelukkig niet vaak. Bij een marathon vallen ook mensen flauw, maar bij ons is het eng omdat het in het water is.” Lees het hele artikel hier (premium).

Opmerkelijk genoeg bleek Alvarez enkele minuten na het ongeval er alweer om te kunnen lachen. „Er was een moment dat ik echt bang was, maar toen ze bij was, konden we er wel weer om lachen. We weten nu in ieder geval waar haar grens ligt. Dat hoort bij het leven van een topatlete, die moet haar grenzen durven verleggen.”

Anita Alvarez op de bodem van het zwembad.

