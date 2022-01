Zweedse handballers verslaan Spanje en pakken Europese titel

NBA Phoenix Suns boeken zevende zege op rij, Chicago Bulls met schrik vrij

De basketballers van Phoenix Suns hebben hun zevende zege op rij geboekt in de Amerikaanse profcompetitie NBA. De koploper in de westelijke divisie versloeg Utah Jazz met 115-109. Devin Booker was de topschutter met 33 punten, Chris Paul voegde er 27 punten en 14 rebounds aan toe.

