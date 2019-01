Zware knieblessure voor olympisch kampioene Gisin

Ze heeft zowel schade aan het kraakbeen als een gescheurde kruisband in haar rechterknie.



Gisin mist door de blessure onder meer de WK die over een week beginnen in het Zweedse Åre. De Zwitserse gleed aan het begin van de winter twee keer naar het podium (tweede en derde) op de afdaling in het Canadese Lake Louise. In de wereldbekerstand bezette ze de negende plaats.