Zuid-Afrikaanse golfer Schwartzel wint LIV Series en 4 miljoen dollar

Schwartzel bleef op de Centurion Club in Saint Albans, nabij Londen, na drie ronden 7 slagen onder het baangemiddelde. Daarmee had hij een slag minder nodig gehad dan zijn landgenoot Hennie du Plessis. Branden Grace, eveneens uit Zuid-Afrika eindigde met -5 als derde.



De LIV Invitational Series is omstreden omdat het wordt gefinancierd door investeerders uit Saudi-Arabië. De prijzenpot van het eerste toernooi was met 25 miljoen dollar (omgerekend 23,3 miljoen euro) ongeveer het dubbele van elk van de vier majors.