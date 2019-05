Zuid-Afrikaanse atletiekbond vecht uitspraak Semenya aan

Cairoli verstevigt koppositie in MXGP

12 mei Antonio Cairoli heeft zijn leidende positie in de strijd om de wereldtitel in de MXGP verstevigd. De Italiaan schreef voor eigen publiek in Mantova de Grote Prijs van Lombardije op zijn naam. De KTM-coureur won zowel de eerste als de tweede manche. In de WK-stand heeft Cairoli een voorsprong van 40 punten op de Sloveen Tim Gajser, die in het eindklassement van de GP genoegen moest nemen met de zesde plek.