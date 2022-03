Zonta van den Goorbergh (16) staat voor debuut in Moto2: ‘Betekent dat ik de prestaties van mijn vader moet verbeteren’

Motorcoureur Zonta van den Goorbergh heeft een beetje dezelfde rijstijl als Marc Márquez. Dat komt goed uit, want de Spaanse zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP is het grote idool van de 16-jarige Brabander, die komend weekeinde in de Grote Prijs van Qatar zijn debuut maakt in het WK wegrace. ,,Ik hang net als Márquez ook ver naast de motor in de bochten. Maar dat heb ik niet van hem gekopieerd; dat is gewoon de manier waarbij ik me comfortabel voel.”

Van den Goorbergh treedt in de voetsporen van zijn vader Jurgen, die jarenlang de Nederlandse eer hoog hield in de 250 en 500cc en mee kon met de besten in de topklasse van de motorsport. ,,Ik wil uiteindelijk naar de MotoGP en kampioen worden. Dat wil iedere motorracer. Het betekent wel dat ik de prestaties van mijn vader moet verbeteren”, aldus de tiener, die dit seizoen uitkomt in de Moto2 voor het Nederlandse team van de Drentse zakenman Roelof Waninge.

De vergelijking met Max Verstappen is gauw gemaakt. Vader Jurgen heeft net als vader Jos zijn zoon van jongs af aan begeleid en klaargestoomd voor het allerhoogste niveau. ,,Toch was ik pas 10 toen ik voor het eerst op een motor over een wegcircuit reed. Daarvoor reed ik vooral motorcross. Ik wilde eigenlijk professioneel motorcrosser worden, maar mijn ouders zagen me liever in het wegracen en uiteindelijk is de keuze daarop gevallen. Mij maakte het helemaal niks uit.”

Zonta van den Goorbergh.

Hij heeft er absoluut geen spijt van, want zijn talent is onmiskenbaar. Met 13 jaar onderscheidde Van den Goorbergh zich al in de Rookies Cup en reed hij mee bij de TT van Assen. Na indrukwekkende optredens in talentklassen had hij voor dit seizoen de teams voor het uitkiezen in de lichtste klasse Moto3. ,,Er waren genoeg contracten mogelijk en dat was eigenlijk ook plan-A. Ik zou tekenen bij Sepang Racing in de Moto3, maar toen daar een sponsor wegviel, ging dat niet door. Toen kwam het aanbod van Waninge en waren we er snel uit. Met mijn lengte en bouw ben ik prima op mijn plek in de Moto2.”

Hij is pas 16 en het raceteam van manager Jarno Janssen gunt Van den Goorbergh de tijd om te wennen aan het métier. ,,Het wordt een seizoen om te leren. Dat is het doel. De motor, de circuits en alles eromheen is nieuw voor me. Het feit dat ik nu Moto2 ga rijden, is al een hele grote stap in mijn carrière. Het is een prachtige kans die ik krijg, een levenservaring. Op dit moment heb ik nog nergens last van en ben ik redelijk relaxed, maar als ik strak aan de start sta in Qatar zal dat wel anders zijn.”

