Zonderland ziet belangrijkste concurrent Uchimura uitvallen

Daarmee is ook de wereldtitel op de meerkamp vacant. Uchimura won de meerkamp sinds 2009 op elk WK en werd in die periode ook twee keer olympisch kampioen. De Nederlandse turners komen dinsdag in actie. Zonderland lijkt klaar voor zijn derde wereldtitel.

Uchimura pakte in 2015 in Glasgow de wereldtitel aan de rekstok. Hij volgde toen Zonderland op, die de twee jaren ervoor wereldkampioen was geworden. Uchimura was toen derde (Antwerpen 2013) en tweede (Nanning 2014).

Meteen na het neerkomen op sprong voelde hij maandag aan zijn enkel om vervolgens van het podium te strompelen. Op brug probeerde hij het nog, maar bij de warming-up op de rekstok was het ook Uchimura duidelijk dat het niet langer ging.

Ook andere concurrenten van Zonderland vielen buiten de finale. De Chinees Zhang Chenglong, wereldkampioen in 2010, de Cubaan Manrique Larduet, derde op de WK van Glasgow, en de Duitser Andreas Bretschneider haalden de finale aan de rekstok niet.