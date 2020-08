Zonderland over misstanden in turnwereld: ‘Dat is schokkend’

Zonderland deed zijn uitspraken bij het NPO-programma Op1. Daar werd ook aangehaald dat de olympisch kampioen eerder had gezegd dat hij zijn dochter niet op turnen zou willen hebben. ,,In het verleden dacht ik daar zo over. Ik vond dat het er best wel hard aan toe ging in de turnhal, maar het was vooral hoe die dames in de turnhal stonden. Die waren niet gelukkig”, vertelt Zonderland. ,,De meesten wel, maar ik zag te veel meiden die niet gelukkig waren. Dat wil je niet voor je dochter.”