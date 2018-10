Zonderland meldt zich af voor turninterland

Gymnastiekbond KNGU geeft privéomstandigheden op als reden van zijn afwezigheid. Zonderland staat op het punt voor het eerst vader te worden, maar of dat de reden is werd niet bevestigd.

De Nederlandse turners zijn in voorbereiding op de wereldtitelstrijd die over een kleine twee weken begint in Doha. De wedstrijd in Hoofddorp is het laatste optreden voordat het team donderdag in het vliegtuig stapt naar Qatar.