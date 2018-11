Zonderland: Heerlijk als alles klopt in een oefening

Onder anderen de Amerikaan Samuel Mikulak (14,533, derde) en de Chinees Xiao Ruoteng, beiden met een hogere score dan Zonderland in de finale beland, kwamen niet aan zijn cijfer. Zonderland moest wachten op Uchimura, veelvoudig wereldkampioen allround. ,,Die haalt niet mijn moeilijkheidsgraad (D-score) maar kan het met zijn uitvoering (E-score) nog goed maken.'' Zonderland, met een D-score van 6,8 en een E-waarde van 8,3, zag de Japanner wat technische foutjes maken. ,,Toen wist ik wel dat het goed zat.'' Het verschil in de eindscore was drietiende punt.

Na de telefonische felicitaties van premier Rutte (,,hij zat in de auto, had het niet gezien maar zijn zus had hem gebeld.'') vertelde Zonderland hoe bijzonder zijn jaar verlopen is. ,,Er is werkelijk niets misgegaan'', zei de in het voorjaar afgestudeerde arts, die drie weken geleden ook nog vader werd van zoon Bert. ,,Er niets zo mooi als wereldkampioen zijn'', ging het over het sportieve deel van zijn leven. ,,Ik heb heus wel getwijfeld, toen het minder ging, of ik dit niveau nog wel kon halen. Maar bij de EK in Glasgow (zilver) voelde het al goed en nu heb ik het idee dat ik nog kan groeien richting Spelen van Tokio.‘’