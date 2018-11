Zonderland even alleen maar bezig met zijn oefening

Dat deed Zonderland vaak genoeg. Sinds de Spelen van Peking 2008 heeft hij een abonnement op finales, al waren er jaren dat het misging. Meestal in periodes dat de 32-jarige afgestudeerd arts werd geplaagd door blessures. Richting Spelen van Rio was het sukkelen, eindigend in een val in de olympische finale. Ook daarom voelde het zilver op de EK van Glasgow in augustus goed. ,,Omdat ik eindelijk weer in de 'flow' van prijzen pakken kwam.'' Een jaar geleden was het zilver bij de WK in Montreal zijn eerste medaille in drie jaar. ,,Daar was ik vooral blij dat ik me zonder tegenslagen had kunnen voorbereiden, maar ik vloog er in de trainingen nog wel eens af. Dit jaar heb ik weer het gevoel dat ik weet wat ik doe, kwestie van wedstrijdritme ook.‘’



Ook daarom kwam die extra wedstrijd met het team goed uit. ,,En kon ik nog een paar dagen de focus daarop hebben. Anders is het wel een hele lange periode tot de rekfinale. Het was gaaf, dat dit mogelijk was wisten we ook niet. Meer dan ooit bereiden we ons voor als team. En in de kwalificaties moet ik nog meer berekenend turnen: een middenweg vinden tussen een goede score en geen al te groot risico nemen.''