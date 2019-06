Zilver voor Weertman in test voor WK: ‘Ik sta er goed voor’

De olympisch, wereld- en Europees kampioen moest voorrang verlenen aan de Hongaar Kristof Rasovszky, die in het Balatonmeer aantikte na 1 uur, 50 minuten en 12,7 seconden. Weertman gaf 6,5 seconde toe op de winnaar. Marcel Schouten eindigde in deze race uit de World Series Marathon op de twaalfde plaats.



,,Het was een goede race waarin ik in het begin te ver naar achteren lag'', blikt Weertman terug. ,,Kristof trok het veld in een lint, waardoor ik veel meters moest maken om bij de kopgroep te komen. Op het eind had hij nog een klein gaatje. Dat probeerde ik nog te dichten door goed te 'pushen'. Helaas lukte dat niet.''



Over de WK komende maand in Zuid-Korea maakt de 26-jarige Weertman zich geen zorgen. ,,Ik sta er goed voor.''

Bij de vrouwen zegevierde de Braziliaanse Ana Marcela Cunha. Esmee Vermeulen kwam als vijfde binnen.