Zilver voor Schouten op 100 school bij WK kortebaan, brons Steenbergen op 100 vrij

WK kortebaanTes Schouten is bij de WK kortebaanzwemmen verrassend tweede geworden op de 100 meter schoolslag. Het is haar eerste internationale medaille. Ook Marrit Steenbergen veroverde haar eerste medaille dit toernooi.

De 21-jarige Schouten tikte als derde aan na 1.03,90 minuten en zag vervolgens op het scorebord een diskwalificatie verschijnen achter de naam van de Litouwse Ruta Meilutyte. De wereldtitel op de 100 school ging donderdag naar de Amerikaanse Lilly King in 1.02,67. Schouten was ook iets sneller dan het Nederlandse record van Moniek Nijhuis, gezwommen in 2014.

Marrit Steenbergen heeft de bronzen medaille gewonnen op de 100 meter vrije slag. De 22-jarige Nederlandse tikte als derde aan in een persoonlijk record van 51,25 seconden. De wereldtitel ging naar olympische kampioene Emma McKeon uit Australië in een kampioenschapsrecord van 50,77. Onttroond kampioene Siobhán Haughey uit Hongkong won het zilver in 50,87.

De 22-jarige Steenbergen bevestigt met deze plak haar definitieve doorbraak dit seizoen. Ze blijft zichzelf op al haar onderdelen verbeteren, is de beste Europeaanse en kan wedijveren met de absolute wereldtop in een snelle finale.

Ze plaatste zich ook comfortabel voor de finale van de 100 meter wisselslag. Met 57,65 verbrak ze het Nederlandse record dat al sinds 2009 in handen was van Hinkelien Schreuder. De Zweedse Louise Hansson (57,98 in de series en 58,05 in de halve finale) lijkt vrijdag in de finale haar grootste concurrente in de strijd om goud.

Wereldkampioenen

Bij de mannen ging het goud op de 100 vrij eveneens naar Australië. De 45,16 van Kyle Chalmers is ook een kampioenschapsrecord. De Roemeen David Popovici zwom een nieuw wereldrecord voor junioren (45,64) maar eindigde net naast het podium. Maxime Grousset uit Frankrijk en Alessandro Miressi uit Italië gingen met Chalmers mee naar het podium. De Amerikaan Nic Fink won in 50,88 de 100 school. Arno Kamminga voelde zich nog niet fit genoeg voor dit toernooi en reisde niet naar Australië af.

De Amerikaanse Dakota Luther was de beste op de 200 meter vlinderslag. Haar winnende tijd was 2.03,37 minuten. Bij de mannen ging de wereldtitel naar Chad le Clos in een pr van 1.48,27. Voor de 30-jarige Zuid-Afrikaan was het zijn zesde WK-medaille op dit onderdeel. Hij won eerder goud in 2010, 2014 en 2016. ,,Veel mensen twijfelden de afgelopen jaren aan mij, maar the king is back’, aldus Le Clos in het flash interview na het veroveren van zijn 19de plak op de WK kortebaan.

De Waard naar finale 50 rug

Maaike de Waard heeft zich geplaatst voor de finale van de 50 meter rugslag. Haar 26,02 was de gedeeld zevende tijd. Met 26,17 eindigde Nederlands recordhoudster Kira Toussaint als tiende.

Luc Kroon wist zich niet te plaatsen voor de finale van de 400 meter vrije slag. Hij kwam tot 3.44,76 en werd daarmee zeventiende.

Estafettes

De Nederlandse zwemmers hebben zich op de WK kortebaan in Melbourne met de beste tijd verzekerd van een plek in de finale van de 4x50 meter vrije slag later vandaag. Het viertal bestaande uit Kenzo Simons, Nyls Korstanje, Stan Pijnenburg en Thom de Boer kwam tot een tijd van 1.23,70. Simons, Korstanje, Pijnenburg en De Boer waren net iets sneller dan de Verenigde Staten (1.24,07) en Italië (1.24,13).

De vrouwen zwommen in de series van de 4x50 meter de vierde tijd: 1.36,32. Kim Busch, Maaike de Waard, Valerie van Roon en Tessa Vermeulen moesten de Verenigde Staten (1.36,17), Australië (1.36,14) en China (1.36,08) net voor zich dulden.

De WK zwemmen in Australië duren tot en met zondag.