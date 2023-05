Zilver voor Nederlandse vrouwen én mannen in dubbelvier op EK roeien, vier zonder pakt brons

Kevin Jochems in een week van zero naar hero (en weer naar zero)

Kevin Jochems beleefde twee weekeinden van uitersten. Het NK verliep tamelijk teleurstellend voor de West-Brabantse springruiter. Afgelopen zondag hielp hij TeamNL aan goud in de landenwedstrijd in Mannheim met twee foutloze ritten. Maar lang nagenieten is er niet bij.