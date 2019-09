Zevende plek voor Van der Mark bij tweede race in Portugal

Honkbal­lers op EK verrassend onderuit tegen Tsjechië

19:08 De Nederlandse honkbalploeg heeft bij de Europese titelstrijd in Duitsland verrassend verloren van Tsjechië. Oranje ging in Bonn met 6-8 onderuit. Het was pas de tweede nederlaag van Nederland tegen de Tsjechen in dertien onderlinge duels.