Zevende hole breekt Luiten in Oostenrijk zwaar op

Woods eindelijk terug op PGA Tour: ‘Roestig en onwennig, maar tevreden’

11:19 Golfer Tiger Woods is tevreden over zijn langverwachte rentree op de PGA Tour. De 44-jarige Amerikaan opende het Memorial Tournament in Dublin (Ohio) met een rondje van 71 slagen. Hij bleef één onder par, met onder meer vier birdies en drie bogeys. Dat was goed voor de gedeelde achttiende plaats.