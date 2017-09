Zes finaleplaatsen voor Nederlandse turners bij wereldbeker Parijs

Besseling beste Nederlander op plaats 35 na derde ronde KLM Open

19:31 Wil Besseling is na de derde golfronde de best geklasseerde Nederlander op de KLM Open. Hij belandde op de The Dutch in Spijk op de gedeelde 35ste positie met een score van 209 slagen. Dat is tien slagen meer dan Kiradech Aphibarnrat uit Thailand, die als leider morgen aan de slotronde begint.