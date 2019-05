Zes dingen die je moeten weten over de NBA Finals

Warriors tegen RaptorsNa vier jaar op rij een finale tussen Golden State Warriors en Cleveland Cavaliers krijgt de NBA een nieuwe impuls. Warriors, het sterrenensemble rond Stephen Curry en Kevin Durant, staat er vanavond weer. Alleen is de tegenstander nu Toronto Raptors, de Canadese debutant in de NBA Finals. Dit moet je weten van de grootste basketbalwedstrijd ter wereld. Komende nacht (03.00 uur) is de eerste partij.

Hoe kwamen Warriors en Raptors in de finale?

Voor Golden State Warriors was het seizoen bijna als een walk in the park. De kampioen van 2015, 2017 en 2018 begint vanavond aan zijn vijfde NBA Finals in successie. Alleen in 2016 waren Cleveland Cavaliers onder aanvoering van legende LeBron James te sterk. Dit seizoen versloeg de ploeg uit Oakland in de eindstrijd van de Western Conference Portland Trail Blazers met liefst 4-0.



Hoe anders verlopen de NBA Finals voor Toronto Raptors, dat voor het eerst in zijn 24-jarige bestaan de finale haalde. In de strijd om de zege in de Eastern Conference werd Milwaukee Bucks verslagen (4-2). De Raptors, vernoemd naar dinosaurussoort velociraptor, zijn na de verhuizing van Vancouver Grizzlies naar Memphis het enige team van buiten de Verenigde Staten.

Hoe liggen de verhoudingen?

Eigenlijk kunnen we daar kort over zijn. Geld inzetten op Warriors is volgens bookmakers niet zo heel zinvol. De formatie van Steve Kerr kent het klappen van de zweep als de prijzen worden verdeeld en is ook deze weken torenhoog favoriet. Zet je bijvoorbeeld 300 dollar in op Golden State dan geven de bookies je bij een zege 100 dollar terug. Inzetten op de Canadese debutant loont mogelijk wel: een bet van 100 dollar levert bij een stunt van Raptors 250 dollar op.

Op wie moeten we letten?

Volledig scherm Stephen Curry. © AFP De tijd van LeBron James, die Cleveland Cavaliers vorig jaar verruilde voor de LA Lakers, is definitief voorbij. Het gaat dit jaar om Stephen Curry (Warriors) en Kawhi Leonard (Raptors). Spelers met een enorme staat van dienst en nog grotere potentie.



Warriors heeft twee sterren, van wie er één (Kevin Durant) al weken geblesseerd is. De ander is Curry, de 31-jarige guard die vorig jaar tijdens de Finals in één wedstrijd met negen driepunters een beroemd NBA-record liet sneuvelen. Met zijn vijfde finale, en mogelijk vierde zege, is Curry inmiddels hard op weg naar NBA-legendes LeBron James (acht finales, drie NBA Trophy's), Kobe Bryant (zeven finales, vijf overwinningen) en GOAT Michael Jordan (zes uit zes).

Voor Leonard wordt het pas zijn tweede finale, na de overwinning in 2014 met San Antonio Spurs. De forward werd toen uitgeroepen tot MVP. Vorig jaar keerde hij Spurs om onduidelijke redenen de rug toe. Hij speelde in het seizoen 2017-2018 niet of nauwelijks vanwege een mysterieuze dijbeenblessure, waarna hij San Antonio de rug toekeerde. Hij trok samen met ploegmaat Danny Green naar Toronto. Op het Canadese court fleurde Leonard op. Hij is niet de meest spraakzame of charismatische spelers van het ‘NBA-peloton’, maar de 2.01 meter lange forward heeft uitzonderlijke kwaliteiten. Zijn coach Nick Nurse heeft hem al de ‘koning van de monsterlijke rebounds’ genoemd.

Volledig scherm Kawhi Leonard (rechts) in duel met Ersan Ilyasova van Milwaukee Bucks. © Getty Images

Geen Nederlandse inbreng of...

Nee, de tijden van Rik Smits, Francisco Elson en Dan Gadzuric liggen alweer even achter ons. Maar helemaal zónder Nederlandse inbreng zijn de NBA Finals niet. Althans, als we afgaan op de achternaam van Toronto Raptors-guard Fred VanVleet. De 25-jarige Amerikaan moet welhaast Nederlandse voorouders hebben, want spreek de naam gewoon eens rustig uit: Fred van Vliet. Hij nam als kleuter de naam aan van zijn moeder Susan, toen zijn vader werd doodgeschoten bij een drugsdeal. Of VanVleet ook echt afstamt van Nederlandse voorouders is nog altijd niet bekend.

Volledig scherm Fred VanVleet (#23). © AFP

Hoe zien de series eruit?

De NBA-finale begint vanavond in het Air Canada Centre in Toronto. Kevin Durant (kuitblessure) zien we dan sowieso niet, maar de forward van Golden State Warriors is wél afgereisd naar Canada om mogelijk zondag mee te doen in Game 2 in de best-of-seven-serie. Gaan we all the way of zijn de Finals zaterdag 8 juni al beslist?



Speelschema (aanvangstijden in Nederland)

• Wedstrijd 1, vrijdagmorgen 31 mei in Toronto, 03.00 uur

• Wedstrijd 2, maandagmorgen 3 juni in Toronto, 02.00 uur

• Wedstrijd 3, donderdagmorgen 6 juni in Oakland, 03.00 uur

• Wedstrijd 4, zaterdagochtend 8 juni in Oakland, 03.00 uur

• Wedstrijd 5, dinsdagmorgen 11 juni in Toronto, 03.00 uur

• Wedstrijd 6, vrijdagmorgen 14 juni in Oakland, 03.00 uur

• Wedstrijd 7, maandagmorgen 17 juni in Toronto, 02.00 uur



