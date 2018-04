Zeilteam Scallywag geeft op na tragedie

De ploeg van schipper David Witt, met aan boord onder anderen de Nederlandse zeilster Annemieke Bes, is zwaar aangeslagen door het verlies van John Fisher. Het Britse bemanningslid sloeg vorige week op de Zuidelijke Oceaan overboord en werd niet meer teruggevonden.



De Scallywag moest na urenlang speuren de zoekactie staken, ook omdat de weersomstandigheden te gevaarlijk werden. Het team zette daarop koers naar Chili. Het aangeslagen zeilteam is daar nu aangekomen en blijft voorlopig in het Zuid-Amerikaanse land.



,,Mentaal en fysiek was de tocht naar de kust voor iedereen een meedogenloze strijd'', schrijft de equipe uit Hongkong. ,,We bespreken in Chili hoe we verder gaan.''