Zeilster Marit Bouwmeester begint goed aan olympisch testevent in Frankrijk

Nederland­se cricketers zorgen voor enorme stunt met winst op tweevoudig wereldkam­pi­oen

De Nederlandse cricketers hebben tijdens het WK-kwalificatietoernooi in Zimbabwe voor een enorme stunt gezorgd. Oranje speelde in Harare met 374-374 gelijk tegen tweevoudig wereldkampioen West Indies en de cricketers beslisten vervolgens de super over, vergelijkbaar met penalty’s bij het voetbal, in hun voordeel.