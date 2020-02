Zeiler Buhl bezorgt Duitsland eerste succes in 20 jaar

Argentinië te sterk Zeldzame nederlaag hockey­sters in Pro League

9:46 De Nederlandse hockeysters zijn in Buenos Aires tegen een zeldzame nederlaag opgelopen. Gastland Argentinië was in een wedstrijd uit de Pro League met 2-0 te sterk voor de ploeg van bondscoach Alyson Annan. Het was de eerste nederlaag dit jaar.