Zegers en Berkhout op negende plek na twee dagen WK

“De eerste race zijn we aan de juiste kant gestart en een tweede plek is echt mooi meegenomen in deze vloot”, vond Zegers. “Bij de start van de tweede race hadden we niet de juiste plek en ook niet de snelheid om goed weg te komen. Het was moeilijk om in te halen, maar door keihard te werken hebben we toch nog enkele plekken kunnen pakken. Het was geen heel slechte race, maar wij gaan voor het hoogst haalbare en daarom zijn we niet tevreden.”