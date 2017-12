'Zege van Jamal zet de deur open naar een breder publiek'

Door Tim Reedijk



Een zoektocht in de archieven van de grootste sportkrant van België, Het Laatste Nieuws, spreekt boekdelen. ,,Zegt de naam Jamal Ben Saddik u iets?", is de eerste zin van het nieuwsbericht waarin de in Antwerpen wonende kickbokser Rico Verhoeven uitdaagt voor een partij. Het is dan maart 2017.



Zoals in Nederland vechtsport ook tijdenlang maar een zeer select clubje trok. Mede dankzij de successen van Rico Verhoeven zwelt de aandacht langzamerhand aan, zeker in aanloop naar het gevecht met Badr Hari en nu met Ben Saddik. Volgens Sverre Denis, kickboksexpert op de sportredactie van Het Laatste Nieuws, heeft België óók een kickbokser van naam nodig om de sport meer te laten leven. ,,Er is in België zeker een markt, maar we hebben gewoon niet zoveel grote namen, geen leidersfiguur. Dat ging bij jullie in Nederland een stuk makkelijker. Wij hebben geen vechter van wie je zegt 'ja, dat is de man'. We hopen natuurlijk dat die snel opstaat. Ik denk zelf dat Jamal dat kan zijn."



Cor Hemmers, matchmaker en sportdirecteur van Glory, beaamt dat de Belgische aandacht voor vechtsport van ver komt. Als matchmaker staat hij dicht bij zowel Verhoeven als Ben Saddik. De Belg traint bij het Bredase Hemmers Gym onder het bewind van Hemmers' zoon Nick, die daar eigenaar is. ,,Er was in België amper aandacht, maar het gaat nu steeds meer leven. Jamal vertelde zijn verhaal bij de VRT (Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie, red.) en ik denk dat het daarom wel onder de Belgen is gaan leven."



Bij de VRT werd het levensverhaal van Ben Saddik -hij komt van de straat en overwon en vocht jaren tegen kanker- nog eens extra gestipt. ,,Dat mooie verhaal is ook een boost", vindt Hemmers, die aan zijn pupil merkt dat alle aandacht wennen is. ,,Hij vertelde me dat hij wild wordt gebeld. Ze willen 'm zondag na het gevecht allemaal in programma's hebben."