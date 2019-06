Zeer moeizame zege voor hockeysters tegen Duitsland

Het was de achtste zege op rij voor het team van bondscoach Alyson Annan. De regerend wereldkampioen leidt comfortabel in de nieuwe mondiale competitie met 27 punten uit 10 duels.



Eerder won Nederland in de Pro League in Mönchengladbach met 1-0 van Duitsland. Ook toen kwam Matla tot scoren. Ze was in de laatste zes interlands minstens één keer trefzeker voor Oranje. Met zeven doelpunten is Matla topscorer in de Pro League.



Van Maasakker speelde haar 175e interland voor Oranje, dat komende zaterdag in en tegen België speelt.