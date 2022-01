Zaalhockeysters degraderen na ‘vooropgezet spel’: ‘Voelen ons voor de gek gehouden’

KNHB: Moeilijk om reglementair te voorkomen

Volgens een woordvoerder van de KNHB betreurt het de gang van zaken tussen Bloemendaal en Laren en is er contact met Ring Pass geweest. Volgens de bond heft de historie helaas uitgewezen dat het heel moeilijk is dit reglementair te voorkomen. Lise Bom van Ring Pass: ,,We willen er als team in de vorm van een statement toch op een goede manier aandacht aan geven. Wat er is gebeurd, is natuurlijk niet zoals je het in de sport wil zien. Het is ook geen voorbeeld naar de jeugd toe. Ik denk dat de KNHB het ook anders had kunnen doen. Bijvoorbeeld door bij een gelijke stand shoot-outs te laten nemen.”