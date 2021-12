YouTube-ster Jake Paul zelfverzekerd naar beladen rematch tegen Woodley

Doordat Fury, de broer van zwaargewichtkampioen Tyson Fury, afhaakte met een gebroken rib en een borstontsteking, staat de 24-jarige Paul aanstaande zaterdag opnieuw tegenover Woodley , de man die hij in augustus ook al, hoewel nipt, had verslagen.

Paul, op de persconferentie gehuld in een balaclava waardoor alleen zijn ogen zichtbaar waren, voorspelde dat het gevecht zaterdag “een bankoverval” zal worden en dat de 39-jarige Woodley niet zal weten wat hem overkomt. Hij suggereerde dat hij tijdens het vorige gevecht niet alles had gegeven en toch met de winst naar huis was gegaan. ,,Ik heb niet eens het beste van mezelf laten zien. Het was een slechte nacht en ik heb je nog steeds verslagen. Je zou je daarvoor moeten schamen. Berg je maar voor wat er nu gaat komen.’'