Xandra Velzeboer volgt Suzanne Schulting op met wereldtitel op 500 meter: ‘Héél vet!’

Xandra Velzeboer heeft bij de WK shorttrack in het Canadese Montreal de wereldtitel op de 500 meter gepakt. Het is de eerste wereldtitel voor de 20-jarige shorttrackster. Yara van Kerkhof finishte in de finale als derde en pakte brons. Zilver was voor Kim Boutin uit Canada.

Het is de derde wereldtitel op rij voor een Nederlandse shorttrackster op de 500 meter. Lara van Ruijven veroverde als eerste Nederlandse shorttrackster de titel op de 500 meter in 2019. Twee jaar later nam Suzanne Schulting de titel over van de in 2020 overleden Van Ruijven. Schulting ontbreekt bij deze WK door een coronabesmetting.



Velzeboer nam het in de finale op tegen landgenote Van Kerkhof en tegen de twee Canadese shorttracksters Kim Boutin en Alyson Charles. Ze startte als derde en moest eerst haar landgenote passeren om het Boutin lastig te maken. Met een inhaalactie binnendoor ging ze ook voorbij de Canadese en liet die er niet meer langs.

Quote Echt héél vet Xandra Velzeboer

,,Dit is een boost voor komende jaren en voor morgen natuurlijk”, keek Velzeboer bij de NOS vooruit op de slotdag van de WK shorttrack in het Canadese Montreal. Daarin staat ze na de tweede dag derde in het klassement. ,,Echt héél vet, niet normaal. Mijn start was goed, daarna was ik super rustig in mijn hoofd en in mijn slag.”

Volledig scherm Xandra Velzeboer en Yara van Kerkhof. © ANP / EPA

,,Eerst haalde ik Yara (van Kerkhof) in en toen dacht ik, met een goede hang schiet ik ook nog voorbij aan Boutin”, vervolgde Velzeboer. ,,Ik kwam op kop en dacht, nu volhouden. Ik krijg hier veel vertrouwen van. Ik kan niet alleen finales rijden maar ik kan ze ook winnen.”



De wereldtitel bij de mannen ging naar de Hongaar Shaoang Liu, die eerder ook de 1500 meter had gewonnen. Itzhak de Laat werd tweede in de B-finale.

Aflossingsploegen naar finale De Nederlandse aflossingsploegen hebben op de WK shorttrack in het Canadese Montreal beiden de finale gehaald. De vrouwen wonnen hun halve finale van Italië en Polen. De mannen bleven in hun halve finale Canada en Frankrijk voor. Beide teams zijn de titelverdediger. Bij de vrouwen kwamen Selma Poutsma, Xandra Velzeboer, Rianne de Vries en Yara van Kerkhof in actie. Poutsma was aanvankelijk afgemeld voor de WK na een coronabesmetting, maar was na negatieve testen alsnog ingevlogen om mee te doen aan de aflossing. De aflossingsploeg van de mannen werd gevormd door Itzhak de Laat, Friso Emons, Sven Roes en Sjinkie Knegt.

Bekijk hieronder onze sportvideo’s: