Wortelboer baalt na verlies Oranje: 'Maar geen man overboord'

Verdediger Floris Wortelboer (21) baalde kort na de wedstrijd van het verlies. Maar hij wist ook dat er nog niets verloren is. ,,Er is nog geen man overboord. We moeten van India kunnen winnen en de finale halen. Maar we zullen vrijdag wel even goed moeten analyseren wat er tegen Australië misging", aldus Wortelboer die deze week op tien kilometer van zijn ouderlijk huis de Champions Trophy speelt. De fysiek sterke verdediger is geboren en getogen in het voormalig kerkdorpje Teteringen. Wortelboer noemt het 'ontzettend bijzonder' om in zijn eigen stad een groot internationaal toernooi te spelen. Van alle spelers van Oranje heeft hij waarschijnlijk de grootste fanschare op de tribunes van MH & BC in Breda.

Donderdag zagen zij het Nederlands team met 1-3 onderuit gaan tegen Australië. Nederland kwam in het tweede kwart op voorsprong door een prachtig doelpunt van spits Mirco Pruyser. Het was ook nog eens een jubileumgoal voor de Amsterdamse goaltjesdief; zijn 50ste in 77 interlands. Nog voor rust kwam Australië op gelijke hoogte via Jake Harvie. Snel na de hervatting ramde Blake Govers namens de nummer één van de wereld verwoestend raak met zijn backhand; 1-2. Doelman Pirmin Blaak hield Oranje een paar minuten later in de wedstrijd door een strafbal van Australië te stoppen. In het vervolg van de wedstrijd wist de ploeg van Caldas te weinig af te dwingen. Verder dan een hard schot op de paal van Thijs van Dam kwam Nederland niet. In de slotfase maakten The Kookaburras er nog 1-3 van. Ditmaal ging de strafbal van Govers er wel in.