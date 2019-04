Worstelaarster Blaszka pakt brons bij EK

Windsurfer Badloe dicht bij gouden plak op EK

18:22 Kiran Badloe heeft in Palma de Mallorca de Europese titel voor het grijpen. De 24-jarige windsurfer klom op de voorlaatste wedstrijddag van de Open EK naar de eerste plaats in het klassement. Hij is nu al zeker van EK-zilver in de eindstand.