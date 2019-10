Worden de nieuwe marathonrecords gelopen op springveren?

Door Pim Bijl



Toen Paula Radcliffe zondag in Chicago haar opvolgster Brigid Kosgei een hand gaf, stond de verbijstering nog op haar gezicht. Niet zo vreemd: er was in zestien jaar tijd geen vrouw binnen de anderhalve minuut van haar 2.15.25 uit 2003 geëindigd. Het gaf haar wereldrecord een bijna mythische status. Zeker omdat het record bij de mannen wél steeds verder werd aangescherpt: liefst 74 mannen liepen inmiddels sneller dan het wereldrecord van Khalid Khannouchi in 2002 (2.05.38).



Maar nu is daar dus Kosgei, die vier minuten van haar persoonlijk record liep én de tijd van Radcliffe verpulverde. 2.14.04, een nieuwe mondiale toptijd, in het toch al buitengewone marathonweekeinde. Een dag ervoor had ze landgenoot Eliud Kipchoge in Wenen de magische grens van 2 uur zien doorbreken. Die tijd ging niet de boeken in als wereldrecord, door alle niet door de IAAF toegestane aanpassingen, maar was evengoed historisch.