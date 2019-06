Woodland lost Rose af in Pebble Beach, Woods ‘beetje opgefokt’ na slechte ronde

Woodland, die voor zijn eerste omloop 68 slagen nodig had, kwam op een totaal van 133 slagen.



Rose, de leider na de eerste dag met een score van 65 slagen, gebruikte 70 slagen voor zijn tweede rondgang. De 38-jarige Brit belandde met een totaal van 135 op de tweede plek. De Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen staat halverwege de derde major van het jaar op de derde plaats met 136 slagen.



Woodland evenaarde met zijn rondje van 65 slagen het record tijdens de US Open in Pebble Beach dat Tiger Woods in 2000 neerzette en dat door Rose donderdag al werd gehaald. De nieuwe leider in het klassement draait al vele jaren mee in het profcircuit, maar wist tot vorig jaar tijdens zijn eerste 27 majors niet in de top tien te eindigen. ,,Niet iets om trots op te zijn’', gaf Woodland toe. ,,Maar ik heb van al die toernooien veel geleerd.’’



De Amerikaan Brooks Koepka, die in de afgelopen twee jaar de US Open op zijn naam schreef, ging opnieuw rond in 69 slagen (-2). Met een score van 138 slagen deelt de nummer één van de wereldranglijst de zesde plaats.



Tiger Woods, in april de winnaar van de Masters in Augusta, stelde in Californië opnieuw teleur met een rondje van 72 slagen. Hij finishte met twee bogeys op rij. De Amerikaan, die donderdag 70 slagen liet noteren, zakte naar de 32e plaats in het klassement.



,,Ik voel me nu een beetje opgefokt’', bromde Woods, die vooral baalde van zijn kostbare verlies op de laatste twee holes. ,,Maar ik doe nog steeds mee in de strijd. Er zijn hier zoveel mannen die kunnen winnen. We hebben allemaal nog een lange weg te gaan.’’