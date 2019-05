WK turnen in 2023 wordt gehouden in Antwerpen

,,Turnen is met bijna 130.000 leden een heel populaire sport in Vlaanderen waarin we het op het gebied van topsport momenteel zeer goed doen. We hebben enorm geïnvesteerd - onder andere in de nieuwe topsporthal in Gent - en zijn ook bijzonder trots dat we samen met de Gymfed en Stad Antwerpen de WK in 2023 naar Vlaanderen halen en zo onze Vlaamse atleten de kans geven te schitteren voor thuispubliek", zei de Vlaamse minister van Sport Philippe Muyters.



Vorig jaar vonden de WK turnen plaats in Doha en in oktober van dit jaar is Stuttgart de gastheer. Op de WK van 2018 in Doha pakte het Belgische boegbeeld Nina Derwael goud op de brug.