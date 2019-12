WK-droom aan zijden draadje na nederlaag handbalsters

Door Lisette van der Geest



Wisselvallig, dat is het beste woord om de prestaties van de Nederlandse handbalsters op het WK te beschrijven. Van dieptepunt met het verlies van Slovenië in de poulefase, naar hoogtepunten met de overtuigende winst op Servië en angstgegner Noorwegen en weer naar dieptepunten in de hoofdronde. En die wisselvalligheid geldt zowel voor de uitslag als voor het spel van de ploeg.



Waar Nederland imponeerde met sterk spel tegen de Serviërs en Noren, loopt het inmiddels al twee wedstrijden chaotisch en dan met name in de aanval. Tegen de Denen, met de uiterst sterk keepende Sandra Toft in het doel, kwam Nederland vanaf het begin op achterstand, een achterstand die de Denen in de eerste helft uitbouwden naar 9-14. De statistieken zeiden genoeg: 33 procent van de Nederlandse aanvallen leidden tot een goal, bij de Denen was het bij de helft van alle aanvallen raak.