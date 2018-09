Wisselende resultaten op eerste dag WK roeien

De eerste wedstrijddag bij de WK roeien in Bulgarije heeft voor de omvangrijke Nederlandse ploeg wisselende resultaten opgeleverd. Oranje verscheen in acht klassen aan de start in Plovdiv. Met vier keer een plek in de halve finales en vier keer een herkansing zag de Nederlandse prestatiecurve er nogal grillig uit.

De grote favorieten van Oranje voldeden aan de verwachtingen. De Europese kampioenen Marieke Keijser en Ilse Paulis wonnen in de lichte dubbeltwee hun serie met enige overmacht. Paulis veroverde bij Rio 2016 olympisch goud in deze discipline met Maaike Head, die is gestopt met toproeien. Paulis ontbrak vorig jaar bij de WK in Florida wegens studie.

Ook de vrouwen dubbelvier sloot de race in de voorronde winnend af. Nederland won vorig jaar WK-goud in deze klasse. Van die ploeg zijn Olivia van Rooijen, Sophie Souwer en Nicole Beukers in Bulgarije eveneens van de partij. Karolien Florijn neemt de plaats in van Inge Janssen, die evenals Beukers bij Rio 2016 olympisch zilver behaalde in deze discipline.

Amos Keijser en Nicolas van Sprang verrasten in hun heat in de dubbeltwee. Het Nederlandse duo wist het Franse koppel Hugo Boucheron en Androdias Matthieu met miniem verschil te kloppen. Alleen de winnaars plaatsten zich direct voor de halve eindstrijd.

Ook de mannen vier-zonder sloegen meteen toe in de series. Bjorn van den Ende, Tone Wieten, Jasper Tissen en Bram Schwarz zegevierden met ruime marge op Zuid-Afrika, dat zich eveneens voor de halve finales kwalificeerde.