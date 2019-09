Wisselend succes beachkoppels op OKT

Hans Spaan weg bij raceteam Bendsney­der

12:04 Hans Spaan is wegens een verschil van inzicht weg bij RW Racing GP, het Nederlandse motorraceteam van Moto2-coureur Bo Bendsneyder. De hoofdmonteur was negen jaar werkzaam bij het team van de Drentse eigenaar Roelof Waninge. De voormalig motorcoureur was in 1990 de laatste Nederlandse winnaar van een grand prix. In 1989 won Spaan de TT.