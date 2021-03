Winst en verlies voor beachvolleybalsters Keizer/Meppelink in Qatar

Het als elfde geplaatste koppel startte in poule F met een overwinning tegen de landgenoten Marleen Ramond-Van Iersel en Pleun Ypma: 21-19, 21-15. Daarna moesten Keizer en Meppelink hun meerdere erkennen in de Europese kampioenen Anouk Vergé-Dépré en Joana Heidrich uit Zwitserland: 21-13, 21-18.



Het toptoernooi in Doha is het eerste evenement op de World Tour in bijna een jaar. Tijdens het vrouwentoernooi, dat voor de eerste keer in Qatar wordt gehouden, mogen de teams hun reguliere outfit dragen. De FIVB en de Qatar Volleyball Association hebben een kledingvoorschrift dat voorzag in het dragen van lange kleding teruggedraaid.