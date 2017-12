Winnende Pipe speelt darts in slowmotion

Door Pim Bijl



Met Justin Pipe als laatste partij van de avond voelt het publiek al vooraf nattigheid. Ze weten dat dit weleens een laat avondje zou kunnen worden. De Engelsman staat erom bekend. Hij gooi zijn pijlen zo langzaam dat de wedstrijd hoe dan ook vertraging oploopt. Ondertussen vult Twitter zich met plaatjes van luiaards.



Pipe speelt darts in slowmotion. Niet zonder reden. Na een heftig auto-ongeval raakte zijn rechterarm drie maanden verlamd. Zijn langzame speelstijl komt voort uit het revalidatietraject en de trage armbewegingen die hij toen moest dagelijks moest afwerken. Hij zou inmiddels wel iets sneller kunnen gooien, maar dan zegt hij zich niet meer goed te kunnen concentreren. Mooi weetje: voordat hij professioneel ging darten was hij boomchirurg.



Over het gooien van de drie pijlen doet hij zo'n twintig seconden, dat is zo'n vijf seconde langer dan Phil Taylor. Maar snelle spelers, zoals Vincent van der Voort en Adrian Lewis, zijn tweemaal zo snel. Jelle Klaasen maakt er geen geheim van dat hij een hekel heeft aan spelen tegen langzame spelers als Pipe en Brendan Dolan. Maar Pipe, als 27ste geplaatst voor dit toernooi, haast zich voor niets of niemand.



,,Af en toe komt er iemand in het circuit op mij af om te klagen over mijn trage tempo, maar dat is meestal als ze hebben verloren." Hij doet het ook niet om de ander uit hun spel te halen, bezweert hij. ,,Ik loop snel naar het bord, haal mijn pijlen snel uit het bord en loop snel terug. Ik gooi alleen traag. Als het tactiek was geweest dan zou ik ook de boel vertragen op andere momenten."



Het voorgevoel van de fans was terecht. De partij kabbelde traag voort en uiteindelijk moest er een vijfde set en een sudden death aan te pas komen. Daarin was Pipe Smith de baas, waardoor Alexandra Palace hem in de tweede ronde terug zal zien tegen Phil Taylor voor een nieuwe wedstrijd in slowmotion.



Uitslagen vandaag

Pipe (Eng, 27) - B. Smith (NZl) 3-2

Whitlock (Aus, 10) - Schindler (Dui) 3-1

M. Smith (Eng, 13) - Lennon (Ier) 3-2

Voorronde (best of 3 sets): Zong (Chi)- B. Smith (NZl) 0-2



Bekijk HIER het complete programma en alle uitslagen.