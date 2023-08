Windsurfer Luuc van Opzeeland neemt leiding bij WK in Den Haag

Bij de vrouwen kwamen windsurfers Sara Wennekes en Lilian de Geus voor het eerst in actie. Wennekes neemt de vierde plaats in en De Geus is na vier races 24ste.



,,Je moet er goed bij zitten vanaf het begin, dat was belangrijk. Ik heb minder goede races maar ook uitschieters ertussen. Voor een eerste dag was dat prima. Er waren heel veel drukverschillen en er was super weinig wind. Je moest echt je ogen openhouden en op het juiste moment weten aan te vallen”, zei Wennekes.