Wild pakt op omnium haar tweede gouden plak in Minsk

De Vries vanaf pole naar derde plek in F2-race Oostenrijk

19:16 Nyck de Vries is bij de race op de Red Bull Ring in Oostenrijk als derde geëindigd in de Formule 2. De Vries moest in de slotfase de Japanner Nobuhara Matsushita en de Italiaan Luca Ghiotto voor laten. Hij blijft wel de leider in de Formule 2.