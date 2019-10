Wild Card Game: 162 wedstrijden zwoegen voor één kans op de play-offs

Hoe gaat het daarna verder?

De Wild Card-winnaars spelen in de play-offs tegen de beste ploeg uit hun league. De winnaar van deze zogenoemde Division Series (kwartfinale) speelt in de League Champions Series (halve finale) voor een plaats in de World Series (finale tussen de winnaar van de National League en de American League) eind deze maand.



Zijn de World Series wel eens gewonnen door een club met een Wild Card?

Jazeker! In 2014, door de San Francisco Giants, voor het laatst. In dat jaar stonden er zelfs twee Wild Card-clubs in de World Series, want ook verliezend finalist Kansas City Royal bereikte de eindstrijd via een omweg.