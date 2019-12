Wie was dit decennium dé sportman van Nederland?

PollNog een paar dagen en dan zit het decennium er op. Wat is ons het meeste bijgebleven in de sport? Op deze site blikken we terug op de afgelopen tien jaar. Vandaag: Wie was de beste (individuele) mannelijke sporter van Nederland ?

Sven Kramer

Zou er ooit een schaatser zó dominant zijn geweest als Kramer? Verliezen is geen optie voor de Fries, die op de Spelen van 2010, 2014 en 2018 goud won op zijn favoriete afstand, de 5000 meter. De prijzen die hij dit decennium bij elkaar schaatste? Te veel om hier op te noemen.

Sven Kramer.

Mathieu van der Poel Wie was de beste Nederlandse sportman van dit decennium? Sven Kramer (45%)

Epke Zonderland

Viervoudig Nederlands sportman van het jaar. Zonderland won goud op de rekstok tijdens de Olympische Spelen van 2012. Daarmee hielp hij hielp Nederland aan de eerste gouden turnmedaille op een individueel nummer. Na het grote succes van Londen volgende onder meer nog wereldtitels in Antwerpen (2013), Nanning (2014) en Doha (2018).

Epke Zonderland.

Max Verstappen

Verstappen moest zijn rijbewijs nog halen toen hij als 17-jarige in 2015 zijn debuut maakte in de Formule 1. Een jaar later werd hij – 18 jaar en 227 dagen oud – de jongste GP-winnaar ooit. De teller staat inmiddels op acht overwinningen. Kan nog altijd de jongste wereldkampioen ooit worden.

Max Verstappen.

Tom Dumoulin

Was in 2015 met zijn tweede plaats in de Vuelta al dicht bij de eindzege in een grote ronde. Dumoulin schreef geschiedenis door in 2017 als eerste Nederlander de Giro d’Italia te winnen. Dat was bepaald geen toevalstreffer want een jaar later werd hij tweede in de Tour. Werd tussen al die grote rondes door ook nog wereldkampioen tijdrijden (2017).

Tom Dumoulin.

Kjeld Nuis

Wereldrecordhouder op de 1000 en de 1500 meter. Nuis is tevens de regerend olympisch kampioen op beide afstanden. Hoort inmiddels in het rijtje van de grootste schaatsers die dit land heeft voortgebracht.

Kjeld Nuis.

Michael van Gerwen

De beste darter ooit? Als hij het niet is, is Van Gerwen hard op weg om het te worden. De Brabander voert al sinds begin 2014 de wereldranglijst aan en brak dit jaar het record van Phil Taylor als langstzittende nummer één. Won het WK al drie keer en ligt in Londen op schema voor zijn volgende wereldtitel.

Michael van Gerwen.

Niki Terpstra

Fietste dit decennium een prachtige erelijst bij elkaar. Met Terpstra had Nederland weer een koning van de klassiekers. De Noord-Hollander won onder meer Parijs – Roubaix (2014), Dwars door Vlaanderen (2012 en 2014) en de Ronde van Vlaanderen (2018).

Niki Terpstra.

Dorian van Rijsselberghe

De vaandeldrager van de Nederlands equipe bij de Spelen van 2012 in Londen veroverde goud bij het windsurfen. Als tweede Nederlander na Stephan van den Berg (Los Angeles, 1984). Vier jaar later in Rio flikte de Texelaar dat kunstje opnieuw. Van Rijsselberghe veroverde tevens twee keer de wereldtitel (2011 en 2018).

Dorian van Rijsselberghe.

Sjinkie Knegt

De eerste Nederlander die een shorttrackmedaille veroverde op de Spelen. Knegt won brons op de 1000 meter in Sotsji in 2014. Vier jaar later pakte hij in Pyeongchang zilver op de 1500. Knegt werd in 2015 zowel Europees als wereldkampioen. De Fries liep begin dit jaar bij een ongeval in eigen huis ernstige brandwonden op, maar hoopt op het hoogste niveau terug te keren.

Sjinkie Knegt.

Mathieu van der Poel

Werd in 2015 de jongste wereldkampioen ooit in het veldrijden. Is sindsdien uitgegroeid tot de absolute alleenheerser in de blubber waar hij alles wint wat er maar te winnen valt. Maar Van der Poel is bovenal een alleskunner, want ook op de mountainbike en op de weg hoort hij bij de top. Dat laatste bewees hij met zijn glorieuze zege in de Amstel Gold Race dit jaar.