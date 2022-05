Wevers vooral erg opgelucht na vrijspraak: 'De afgelopen twee jaar zijn geen pretje geweest’

De tuchtcommissie is van oordeel dat er uit het dossier en hetgeen door aanklager en de getuigen ter zitting is aangevoerd weliswaar een zeker beeld is ontstaan van bepaalde door beklaagde veroorzaakte misstanden. Maar volgens de tuchtcommissie zijn de verwijten aan het adres van Wevers niet overtuigend bewezen.

Wevers is opgelucht, maar baalt ook hoe alles is verlopen. “Het heeft grote impact om als een veroordeelde behandeld te worden zonder dat daar een proces aan vooraf is gegaan”, laat hij weten. “We hebben in Nederland een (rechts)systeem om een onafhankelijke instantie te laten oordelen over een bepaalde zaak. Dat is in mijn geval niet gebeurd. Het proces heeft veel impact op mij persoonlijk, mijn familie en mijn omgeving gehad, zoals de turnsters met wie ik elke dag in de zaal stond. De KNGU heeft mij als werkgever niet beschermd en is tegenover mij gaan staan.”