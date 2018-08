Wevers terug op de plek waar haar succesverhaal begon

Wevers, 26 jaar inmiddels, is sindsdien een bekende Nederlander. Daar moest ze aan wennen, erkende ze, terwijl ook de resultaten vorig jaar niet meevielen.



Op de EK (deze week is turnen in de Schotse stad een van de zes sporten waarin om Europese titels wordt gestreden) hoopt ze de weg omhoog weer te vinden. ,,Heel bijzonder om hier terug te zijn'', zei Wevers gisteren na de podiumtraining. ,,Tisha (Volleman) en ik hadden best wat déjà-vu's. Heel veel dingen zijn hetzelfde.''



Op de balk, het toestel waarop ze in 2010 al haar eigen element in de boeken turnde, probeerde ze zo min mogelijk te denken aan dat eerdere optreden in Glasgow. ,,Ik probeer het bewust een beetje af te sluiten. Dit is weer een andere wedstrijd. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar natuurlijk neem je het goede gevoel van de vorige keer mee. Het is altijd fijn om ergens terug te komen waar het heel goed is gegaan."



