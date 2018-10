Wevers en Visser halen finale op WK turnen

Zondag, op de tweede en laatste dag van de kwalificaties in de Aspire Dome, deed de Chinese Zhang Jin dat ook. WK-debutante Naomi Visser mag donderdag terugkomen voor de allroundfinale. Het Nederlandse team eindigde als tiende, tot tevredenheid van bondscoach Gerben Wiersma.

,,Vier jaar geleden, op de WK in Nanning, werden we ook tiende maar waren we klaar. Dit is een stap vooruit'', meende Wiersma, die vooraf top-12 en één of twee individuele finaleplaatsen als ambitie had geschetst. Zijn team had al gepiekt op de EK in Glasgow (3e), waar Wevers de Europese titel op de balk veroverde. Hij miste bovendien Céline van Gerner en Eythora Thorsdottir, beiden geblesseerd thuis. ,,Zij zullen Naomi hier ook hebben gezien en denken: daar moet ik overheen.‘’

Wevers turnde zaterdag een keurige oefening (14,033), maar zag niet veel later Biles (14,800) en Eaker (14,466) passeren. De verschillen waren groot, maar Wevers heeft nog wat rek in haar D-score, de moeilijkheidsgraad. ,,We hadden vooraf gehoord dat de jury heel streng zou zijn op de E-score (uitvoering). Daarom heb ik ook niet te veel risico genomen.‘’

Visser, 17 jaar en een jaar geleden overgestapt van O&O in Zwijndrecht naar Heerenveen, was ,,supertevreden''. Bij het binnenwandelen van de immense en matig gevulde hal was het nog even slikken. ,,Maar ik heb goed de focus kunnen houden. Benieuwd of het genoeg is.'' Zondag bleek al snel dat ze zich geen zorgen hoefde te maken. Visser kwam uiteindelijk uit op de vijftiende plaats geschoond, want per land kunnen zich maar twee turnsters voor de allroundfinale plaatsen. ,,Ze turnt nu dag in dag uit met iemand als Sanne Wevers, het gaat snel met haar'', oordeelde Wiersma tevreden.

Volledig scherm Naomi Visser. © ANP