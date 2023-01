Wesp slaat weer toe: na Danny Noppert nu ook snookerspeler de klos in Alexandra Palace

Met videoDe Alexandra Palace-wesp heeft weer toegeslagen. Nadat Danny Noppert eerder op het WK darts al de klos was, was gisteren snookerspeler Mark Williams het slachtoffer. Met komische beelden tot gevolg.

Het was eind december een opmerkelijk moment in de derde ronde van het WK darts: Danny Noppert veegde in de eerste twee sets volledig de vloer aan met de schot Alan Soutar. Wat Noppert echter niet wist, was dat er al een hele tijd een wesp op zijn schouder zat. Uiteindelijk besloot scheidsrechter Russ Bray in te grijpen, tot enige schrik van Noppert, en de wesp weg te jagen. Of het daaraan lag of niet: de darter uit Friesland won vervolgens geen enkele set meer en werd uitgeschakeld op het WK.

Voor snookerspeler Mark Williams uit Wales bracht de wesp gisteren minder ongeluk tijdens de Cazoo Masters. Het snookertoernooi vindt, net als het WK darts, plaats in het Alexandra Palace in Londen en daar bleek dat er na het WK darts nog geen wespenverdelger aan te pas was gekomen.

Het publiek in Alexandra Palace werd getrakteerd op een fraaie 'dansshow’ van Williams, die in zijn poging de wesp te ontwijken en weg te jagen verschillende moves uit de kast toverde. Toen de Welshman er eenmaal in was geslaagd om de wesp weg te jagen en hij er zelf geen last meer van had, was het echter een cameraman die het aan de stok kreeg met het insect. Het Engelse publiek en de commentatoren van dienst vermaakten zich er kostelijk door.

Uiteindelijk liet Williams, als zevende geplaatst voor de Masters, zich niet afleiden en hij won zijn partij in de eerste ronde met 6-2 van David Gilbert. Daardoor wacht nu in de kwartfinale een onderonsje met de als tweede geplaatste snookerlegende Ronnie O’Sullivan.

Bekijk hieronder hoe Danny Noppert reageerde op het wespincident.

